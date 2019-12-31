Специалисты займутся поиском алмазных месторождений в Архангельской области

Работы будут вестись на площади в 1645 квадратных километров.

Специалисты займутся поиском новых алмазных месторождений в Архангельской области. Соответствующую закупку разместили Севзапнедра.

В рамках предстоящих работ будет изучена площадь размером 1645 квадратных километров. Это так называемая "Ручьевская площадь".

Цель предстоящих исследований – найти на этой территории кимберлитовые тела, трубки для выявления алмазных месторождений. Нужно будет также провести прогнозную оценку запасов алмазов.

Предполагается, что изыскания, в том числе полевые работы, продлятся до конца 2022 года.

Экспедиции, другие аспекты исследования профинансирует федеральный бюджет, который выделяет на это около 232 миллионов рублей.

Алмазы уже давно добываются в Архангельской области. Здесь два месторождения. Первое – имени Ломоносова, оно крупнейшее в Европейской части России. Разрабатывает его ПАО "Севералмаз", входящее в группу алмазного гиганта "Алроса".

Месторождением имени В.П. Гриба в региона занимается компания "АГД ДАЙМОНДС".

Как сообщало ранее Piter.tv, в России добыли уникальный двойной алмаз.

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Фото: alrosa.ru