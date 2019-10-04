Камню более 800 млн лет.

В пятницу, 4 октября, стало известно, что в России добыли уникальный двойной алмаз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Алроса".

По словам специалиста, камню более 800 млн лет. Его уникальность обусловлена тем, что внутри одного алмаза свободно. Тем самым он напоминает матрешку. "Внешний" минерал весит всего 0,62 карата, а внутренний 0,02 карата.

Специалисты считают, что это первый подобный алмаз за историю мировой алмазодобычи. Камень нашли в Якутии.

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Фото:раньше всех.ну почти/Telegram

Видео:Science Channel