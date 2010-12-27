Их цена варьируется от 5 до 17 тысяч рублей.

Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя. Россиянам показали четыре модели: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.

Vsmart Bee — это сверхбюджетный смартфон, построенный на базе процессора MediaTek 6739. В телефон встроены 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. Есть две одинарных камеры – основная и фронтальная на 8 и 5 Мп соответственно. Размер экрана составляет 5,45 дюйма. Смартфон оснащен аккумулятором на 2 500 мАч. Цена такой модели 4990 рублей.

В Vsmart Star оснащен Snapdragon 215. Смартфон имеет 5,7-дюймовый HD+ дисплей, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянного хранилища. Основная камера двойная – на 8 и 2 Мп. Также есть фронтальная на 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. Производитель добавил поддержку технологии быстрой зарядки QuickCharge 1.0. Стоимость устройства - 6 990 рублей.

Vsmart Joy 2+ имеет процессор Snapdragon 450 и экран размером в 6,2 дюйма с разрешением HD+. Гаджет оснащен от 2 до 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ - постоянной. Есть двойная камера на 13 и 5 Мп, а также фронтальная – на 8 Мп. Емкость аккумулятора 4 530 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки QuickCharge 3.0. На задней стороне смартфона есть сканер отпечатка пальцев Версия 2/32 ГБ будет стоить 9 990 рублей, а версия на 3/32 ГБ - 11 990 рублей.

Самым продвинутым вариантов оказался смартфон Vsmart Live. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 675. Размер оперативной памяти – от 4 до 6 ГБ, а постоянной – 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Сканер отпечатка пальцев расположен в AMOLED-дисплее, размер которого 6,2 дюйма. Купить такой смартфон можно по цене 14 990 рублей за версию 4/64 ГБ и 16 990 рублей за версию 6/64 ГБ.

Ранее мы писали, что смартфон от Microsoft Surface Duo получил два экрана.

Фото: Vsmart