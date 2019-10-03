Смартфон от Microsoft Surface Duo получил два экрана

Смартфон работает на операционной системе Android, у него два экрана диагональю 5,6 дюйма каждый. В раскрытом состоянии устройство можно применять как планшетный компьютер с диагональю экрана 8,3 дюйма.

Американская корпорация Microsoft представила в Нью-Йорке складной смартфон Surface Duo, который использовать в качестве планшета.

Смартфон работает на операционной системе Android, у него два экрана диагональю 5,6 дюйма каждый. В раскрытом состоянии устройство можно применять как планшетный компьютер с диагональю экрана 8,3 дюйма.

Оба экрана одновременно способны отображать работу отдельного приложения, также один из экранов можно использовать в качестве виртуальной клавиатуры. Партнером Microsoft при разработке Surface Duo выступила компания Google. Смартфон начнут продавать в 2020 году.

Также в России начали продавать кнопочный телефон Nokia с WhatsApp.

Видео: YouTube/ Microsoft Surface