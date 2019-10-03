В России начали продавать кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

В устройстве 512 Мб ОЗУ и 4 Гб ПЗУ, основной цветной экран с диагональю 2,8 дюйма, 2 Мп камера, телефон подключается к сетям Wi-Fi.

Компания HMD Global начала официальные продажи на российском рынке нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, выполненного в форм-факторе "раскладушка". Он стоит 6490 рублей. В телефоне есть сети 4G, встроенный клиент WhatsApp и приложение Facebook, также в аппарате есть голосовой ассистент от Google.

Также в меню имеется раздел сведений о здоровье владельца. Nokia 2720 Flip, судя по всему, позиционируется как телефон для пожилых людей.

В устройстве 512 Мб ОЗУ и 4 Гб ПЗУ, основной цветной экран с диагональю 2,8 дюйма, 2 Мп камера, телефон подключается к сетям Wi-Fi. Максимальное время работы в режиме ожидания - 30 дней. Также в телефон можно вставить две сим-карты.

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