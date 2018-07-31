C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Согласно статистике приложение WhatsApp используют около полутора миллиардов человек.

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами. Об этом компания разработчик сообщила у себе в блоге.

Речь идет, как о смартфонах на Android, так и iOS. У первых мессенджер не будет работать в версии Android 2.3.x, а у вторых в iOS 8. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2020 года. WhatsApp также анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет 31 декабря 2019 года.

Отметим, что согласно статистике приложение WhatsApp используют около полутора миллиардов человек.