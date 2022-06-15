Трюдо заявил о недопустимости присутствия представителя Канады на приеме в посольстве РФ

Премьер Канады негативно оценил визит дипломатов на торжественное мероприятие в Москве.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о недопустимости и неприемлемости присутствия представителя страны на приеме в российском посольстве в Москве, созванном в честь празднования Дня РФ. Инцидент произошел на прошлой неделе в МИД. Глава местного правительства выступил перед законодателями в парламенте по видеосвязи, так как недавно он заразился коронавирусной инфекцией.

Очевидно, что присутствие любого представителя Канады на этом мероприятии абсолютно неприемлемо. Этого никогда не должно было случиться, и мы решительно это осуждаем. Джастин Трюдо, премьер-министр

Чиновник добавил, что провел 45-минутный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник 14 июня. В рамках общения канадских представитель дал обещание коллеге о дальнейшей поддержке Киева, в том числе и военной помощи. При этом вопрос участия дипломата Оттавы на мероприятии в посольстве РФ не поднималась.

Правительство Трюдо намерено запретить в Канаде короткоствольное оружие.

Фото и видео: YouTube / cpac