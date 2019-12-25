Правительство Трюдо намерено запретить в Канаде короткоствольное оружие

Джастин Трюдо рассказал, что Канада должна стать более безопаснее для граждан.

Канадское правительство при премьер-министре Джастине Трюдо намерено запретить на территории страны короткоствольное оружие. Соответствующее заявление глава кабинета министра сделал во время брифинга с журналистами. Чиновник подчеркнул, что речь ведется о пистолетах и револьверах, винтовках AR-15 и M16. В общей сложности под запретом будут находиться полторы тысячи разновидностей штурмового вооружения.

Мы выносим законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием в стране. Это означает, что больше нельзя будет покупать, продавать, передавать или импортировать пистолеты на территории Канады. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо пояснил прессе, что данная мера призвана снизить число преступлений с огнестрельным оружием в Канада, а также сделать жизнь граждан более безопасной. В частности, к соответствующему решению местное правительство пришло после недавней стрельбы в школе американского штата Техас. Трагедия унесла жизни 21 человека. Трюдо напомнил о росте преступлений с использованием огнестрельного вооружения в самой Канаде.

Трюдо считает присутствие России в G20 непродуктивным.

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