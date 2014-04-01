В Канаде не видят в российском руководстве конструктивных партнеров.

Трюдо считает присутствие России в G20 непродуктивным из-за военной операции на Украине. Глава местного правительства считает, что дальнейшее нахождение российского государства в числе стран-участников Группы Двадцати должно быть под вопросом из-за происходящей специальной военной операции на Украине. Речь чиновника опубликовали журналисты телеканала Global News. Премьер-министр выступил по завершению заседания в национальном парламенте. Он не думает, что Владимир Путин является конструктивным партнером международного объединения.

Если говорить Владимире Путине, сидящим за этим столом со всеми нами, то это будет чрезвычайно сложно для нас и непродуктивно для G20. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что еще 22 марта министр развития и технологий Польши Петр Новак по итогам визита в Вашингтон уведомил СМИ о том, что власти республики предложили США изучить вопрос исключения России из саммита G20 из-за ситуации вокруг Украины. В Варшаве считают, что данная инициатива "получила положительный отклик и одобрение" у ряда стран.

Трюдо обсуждал с Зеленским вопросы гарантий безопасности Украины.

Фото и видео: Global News