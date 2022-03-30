Трюдо обсуждал с Зеленским вопросы гарантий безопасности Украины

Премьер Канады рассказал об общении с украинским лидером.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что обсуждал с Зеленским вопросы гарантий безопасности Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления на пресс-конференции в Ванкувере перед журналистами.

Я говорил 28 марта с президентом Зеленским, и мы обсуждали эти вопросы…ы ведем переговоры с союзниками и партнерами в НАТО и других организациях о том, как лучше всего продвигаться вперед в этом вопросе. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо заметил перед представителями СМИ, что Канада продолжит оказывать киевскому режиму полную поддержку в его "противостоянии России". Немногим ранее член украинской делегации на переговорах с Москвой Александр Чалый заявил прессе, что страна согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус в том случае, если властям дадут другие гарантии по безопасности. Они должны по своему формату походить на пятую статью Североатлантического альянса.

Канада к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на 40%.

Фото и видео: YouTube / Global News