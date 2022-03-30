Премьер Трюдо рассказал об амбициях кабмина по улучшению экологии.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на 40%. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на климатическом форуме, проводимом в Ванкувере. Мероприятие транслировали местные телеканалы. Ранее планировалось, что страна уменьшит выбросы CO2 только на 30%.

Это амбициозно, и это достижимо. К 2030 году мы сократим выбросы на 40% по сравнению с показателями 2005 года и будем придерживаться пути достижения нулевых показателей к 2050 году. Джастин Трюдо, премьер-министр РФ

Ранее власти Канады заявляли о планах сокращения к 2030 году выбросов CO2 до 511 мегатонн в год, что на 30% ниже показателей 2005 года. Данные цели, как ранее отмечал Трюдо, соответствуют обязательствам Канады перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата до 2030 года.

Трюдо признал, что санкции против РФ отразятся на жизни канадцев.

Фото и видео: YouTube / Global News

