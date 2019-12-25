Трюдо признал, что санкции против РФ отразятся на жизни канадцев

В Канаде рассказали о росте цен на энергоносители и продукты.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо признал, что западные антироссийские санкции отразятся на жизни канадцев. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на местном климатическом форуме, проводимом в Ванкувере. Выступление главы правительства транслировали местные телеканалы. Чиновник заметил, что сейчас во всем мире граждане сталкиваются с высокими ценами на энергетические носители и продукты питания.

Мы по-прежнему полны решимости наказать РФ… катастрофическими санкциями. Да, будут проблемы. Да, будем платить. Да, много людей в таких демократиях, как наша, столкнутся с более высокими ценами на энергоносители и продукты питания. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что российский лидер Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. В планы Москвы не входит оккупация соседнего государства, а реальными целями являются демилитаризация и денацификация Украины. После этого заявления США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели ограничения против российских физических и юридических лиц.

Глава МВФ объяснила, в каком случае возможно исключение России.

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