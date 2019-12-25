Глава МВФ объяснила, в каком случае возможно исключение России

Кристалина Георгиева назвала условие для исключения РФ из состава организации.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объяснила, в каком случае возможно исключение России из МВФ. Информацией директор-распорядитель поделилась с участниками Всемирного правительственного саммита в Дубае, показанного на YouTube-канале мероприятия. Эксперт уточнила, что "убрать" страну из членов организации можно только при том условии, если оставшиеся страны-члены МВФ официального перестанут признавать полномочия российского правительства.

Это очень сложное решение и возможно только, если остальные его члены заявят, что не признают больше правительство России. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Иностранка ранее объяснила, что российская экономическая система окажется в "глубокой рецессии" уже с 2022 года из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Фото и видео: YouTube / World Government Summit