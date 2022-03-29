Глава МВФ: экономику России в текущем году ожидает глубокая рецессия

Кристалина Георгиева считает, что регресс будет заметен уже в текущем году.

Глава МВФ считает, что экономику России в текущем году ожидает глубокая рецессия. Соответствующее заявление директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала в рамках выступления на Всемирном правительственном саммите, организованном в Дубаи. По мнению эксперта, негативные последствия для экономической системы РФ следует ожидать уже в 2022 году.

Военные действия на Украине разоряют эту страну … и очень пагубны для России. Россия окажется в глубокой рецессии в этом году. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Аналитик также затронула вопрос восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Глава МВФ подчеркнула, что данный процесс только набирает обороты, так как национальным правительствам приходится идти "с низшей точки". При этом эксперты надеялись на сдерживание инфляции и больший рост, чем имеется сейчас. В мире ситуация показала противоположный ожиданиям результат - фиксируется падение роста и повышение инфляции.

ЕК: транзит российского газа в ЕС через Украину продолжается.

Фото и видео: YouTube / World Government Summit