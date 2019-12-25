ЕК: транзит российского газа в ЕС через Украину продолжается

ЕК призвал страны отказаться от выплат по газу в рублях.

Еврокомиссия заявила, что транзит российского газа в ЕС через Украину продолжается. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Тим Макфи. Чиновник заметил, что поставки через территорию страны проводятся несмотря на специальную военную операцию России.

Транзит газа через Украину в Евросоюз продолжается…Наша позиция - это позиция G7. Вчера по итогам переговоров было заявлено, что мы не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях. Тим Макфи, представитель ЕК

Европейский комиссар не смог ответить на вопрос СМИ о том, в каком объеме в настоящее время поставляется газ в Евросоюз через Украину.

ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года.

Фото и видео: