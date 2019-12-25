ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года

Евросоюз останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года. такое заявление во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Чиновник уточнил, что на саммите ЕС эксперты обсуждали расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз. Этот итог был опубликован в программе RePower EU. У специалиста спросили о том, как быстро американские поставки СПГ сделают регион независимым от Москвы.
Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года.
Тим Макфи, представитель ЕК
ЕК рекомендовала ЕС отменить "золотые паспорта".
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