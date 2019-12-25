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ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года
Сегодня, 14:25
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ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года

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Тим Макфи оценил срок, когда поставки СПГ из США заменят российский газ.

Евросоюз останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года. такое заявление во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Чиновник уточнил, что на саммите ЕС эксперты обсуждали расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз. Этот итог был опубликован в программе RePower EU. У специалиста спросили о том, как быстро американские поставки СПГ сделают регион независимым от Москвы.

Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года.

Тим Макфи, представитель ЕК

ЕК рекомендовала ЕС отменить "золотые паспорта".

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Теги: газ, еврокомиссия, евросоюз, нефть, тим макфи, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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