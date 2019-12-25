ЕК рекомендовала ЕС отменить "золотые паспорта"

Документы могут быть отменены для лиц, которые попали в санкционные списки по Украине.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС отменить "золотые паспорта" или хотя бы для начала рассмотреть возможность отзыва таких документов, предоставленных за инвестиции гражданам Белоруссии и России. Речь идет о лицах, попавших в санкционные списки. Такое заявление во время регулярного брифинга в Брюсселе перед журналистами сделала официальный представитель ЕК

Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине. пресс-секретарь ЕК

В принятой официальной рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала странам альянса немедленно отменить все существующие схемы предоставления гражданства в ЕС за инвестиции ("золотые паспорта"). Эксперты призывают обеспечить четкий контроль изучения связанных с этим вопросом рисков.

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