ЕК рекомендовала ЕС отменить "золотые паспорта"

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС отменить "золотые паспорта" или хотя бы для начала рассмотреть возможность отзыва таких документов, предоставленных за инвестиции гражданам Белоруссии и России. Речь идет о лицах, попавших в санкционные списки. Такое заявление во время регулярного брифинга в Брюсселе перед журналистами сделала официальный представитель ЕК
Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине.
пресс-секретарь ЕК
В принятой официальной рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала странам альянса немедленно отменить все существующие схемы предоставления гражданства в ЕС за инвестиции ("золотые паспорта"). Эксперты призывают обеспечить четкий контроль изучения связанных с этим вопросом рисков.
Глава Еврокомиссии попросит Байдена на саммите ЕС расширить поставки СПГ в Европу.
Фото: Pixabay.com
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