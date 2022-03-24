Глава Еврокомиссии попросит Байдена на саммите ЕС расширить поставки СПГ в Европу

Политики встретятся 24-25 марта в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросит американского президента Джо Байдена расширить поставки сжиженного природного газа на территорию Евросоюза на предстоящем саммите ЕС, который состоится 24-25 марта в Брюсселе. Такое заявление на заседании Европарламента сделала сама глава ЕК. Она напомнила коллегам, что на мероприятие ЕС приглашен лидер США. Иностранный политик уже дал согласие на участие.

В четверг я обсужу с президентом США организацию поставок СПГ в ЕС ближайшие месяцы. Мы должны прийти к договоренности о расширенных поставках СПГ в Европу в ближайшие две зимы. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии выступила в Европейском парламенте в преддверии саммитов ЕС, НАТО и G7. Все они запланированы на 24 и 25 марта в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии заявила о независимости от поставок газа из России до конца зимы.

Фото и видео: European Comission

