Глава Еврокомиссии заявила о независимости от поставок газа из России до конца зимы

Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане по переходу на других поставщиков ресурсов.

Европейский союз должен сокращать зависимость от российского газа. Такое заявление в эфире телеканала ARD сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она призвала страны уже сейчас заниматься частичной заменой этих энергоносителей и использовать альтернативные источники топлива. За последние полтора месяца ЕС заявил о росте импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Так что теперь мы независимы от российского газа до конца этой зимы. Мы точно должны исключить зависимость от российского газа. Есть другие надежные поставщики. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее Европейская комиссия предложила странам ЕС новый общий план сокращения зависимости от поставок российского газа. Участники должны уменьшить потребление российских энергоресурсов на 67% до конца 2022 года.

Венгрия: энергоресурсы из РФ играют решающую роль в Восточной Европе.

Фото: European Commission