Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом

В Канаде напомнили о реакции Оттавы в случае введения Трампом пошлин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире американского телеканала MSNBC в интервью журналистке Джен Псаки о том, что в шутку предлагал избранному лидеру Белого дома Дональду Трампу обменять "части" Канады на один из штатов США. Таким образом иностранный гость ответил на вопрос ведущей программы о том, как прошла рабочая встреча Трюдо с Трампом, организованная в его резиденции в Мар-а-Лаго штата Флорида.

В какой-то момент что-то в этом роде действительно прозвучало... Когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части", он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что в середине недели Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее политик-республиканец описывал преимущества включения соседнего государства в состав США в качестве нового штат. Таким образом глава государства выразил сомнения в целесообразности оказания финансовой помощи северному соседу.

Трюдо: Оттава ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары.

Фото и видео: YouTube / MSNBC