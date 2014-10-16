Трюдо: Оттава ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары

В Канаде рассказали о том, что Вашингтон тесно связан в экономическом плане с Оттавой.

Канадское правительство ответит в том случае, если избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп все-таки решит ввести тарифы в размере 25 процентов на все канадские товары, поступающие на территорию США. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Иностранный чиновник выступил с речью на мероприятии, организованной в торговой палате города Галифакс.

Канада отреагирует на несправедливые тарифы несколькими путями. Мы все еще ищем правильные способы реагирования. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Глава канадского правительства подчеркнул, что ответная реакция на решение Дональда Трампа в его первый президентский срок ввести крупные тарифы на канадскую сталь и алюминий в итоге привела к их отмене. Он добавил прессе, что пошлины в размере 25% на товары "будут разрушительными для экономики". Напомним, что США, Канада и Мексика связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между данными государствами. Однако 25 ноября лидер Белого дома, который заступит на свой должностной пост 20 января 2025 года, заявил, что в первый день работы введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотических веществ.

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Фото и видео: YouTube / cpac