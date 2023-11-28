Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием

Оттава официально поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение воздушных ударов Вооруженными силами Украины по российской территории западным дальнобойным оружием. Соответствующее заявление на пресс-конференции с местными журналистами сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Иностранный политик указал на то, что вместе с международными союзниками его страна ясно дает понять Москве, что киевский режим должен одержать победу в региональном конфликте.
Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады
Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто.
Фото и видео: YouTube / Global News
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