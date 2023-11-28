Джастин Трюдо сообщил о позиции Запада по украинскому кризису.

Оттава официально поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение воздушных ударов Вооруженными силами Украины по российской территории западным дальнобойным оружием. Соответствующее заявление на пресс-конференции с местными журналистами сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Иностранный политик указал на то, что вместе с международными союзниками его страна ясно дает понять Москве, что киевский режим должен одержать победу в региональном конфликте.

Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто.

Фото и видео: YouTube / Global News