Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто

Джастина Трюдо не приняли исламские верующие в Торонто.

Мусульмане освистали премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время его посещения мечети в городе Торонто. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства Russia Today. В кадрах, распространившихся по социальным сетям, видно, что политик покидает религиозное здание под недовольные возгласы толпы. Главу канадского правительства проводила охрана до автомобиля. Далее политик уехал с территории мечети без каких-либо комментариев для СМИ.

Позор! Бери своих людей и уходи! Как много детей из Палестины еще должны погибнуть, прежде чем вы призовете к прекращению огня?! местные верующие

В Канаде мужчина отказался жать руку Трюдо и обругал за денежную помощь Украине.

Фото и видео: Telegram / RT на русском