  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:46
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Премьер-министра Канады Трюдо "атаковали" в мечети в Торонто

0 0

Джастина Трюдо не приняли исламские верующие в Торонто.

Мусульмане освистали премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время его посещения мечети в городе Торонто. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства Russia Today. В кадрах, распространившихся по социальным сетям, видно, что политик покидает религиозное здание под недовольные возгласы толпы. Главу канадского правительства проводила охрана до автомобиля. Далее политик уехал с территории мечети без каких-либо комментариев для СМИ.

Позор! Бери своих людей и уходи! Как много детей из Палестины еще должны погибнуть, прежде чем вы призовете к прекращению огня?!

местные верующие

В Канаде мужчина отказался жать руку Трюдо и обругал за денежную помощь Украине.

Фото и видео: Telegram / RT на русском

Теги: джастин трюдо, канада, конфуз, мечеть, торонто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии