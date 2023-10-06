Житель страны недоволен военной помощь. которую Оттава отправляет ВСУ.

В социальной сети Х опубликована видеозапись на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал под резкую критику местного населения во время встречи с гражданами. Один из участников мероприятия заметил, что не будет жать руку чиновнику из национального правительства. Мужчина обвинил политика в выделении Вооруженным силам Украины около десяти миллиадов долларов. Денежные средства на эти цели были взяты из средств налогоплательщиков Канады. По мнению гражданина, власти отправляют помощь президенту, который убивает собственное государство. Он также уточнил, что не слушает фейк-ньюс, исходящие от самого Трюдо.

Вы слушали Путина, не так ли? Вы знаете много фейков из России... Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

В Канаде принесли извинения за награждение в 1987 году эсэсовца Саварина.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт