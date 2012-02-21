Трюдо обсудил с Шольцем вопросы поставок канадской нефти в Германию

Канада и ФРГ изучают последствия после отказа от российских энергоресурсов.

Джастин Трюдо обсудил с Олафом Шольцем вопросы возможных поставок канадской нефти в Германию. Такое заявление сделал канадский премьер-министр во время своей пресс-конференции с журналистами в Берлине. Он выступил совместно с немецким канцлером Олафом Шольцем. Чиновника попросили прокомментировать альтернативные источники, которые придут на замену российским энергетическим ресурсам.

У нас действительно был долгий разговор об этом сегодня утром. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Джастин Трюдо не привел прессе никакой конкретики по поставкам. Он при этом упомянул стремление Оттавы и Берлина отказаться от использования углеводородов. Однако в настоящее время, по словам премьера Канады, нефть и газ играют важную роль в жизни двух стран. Сейчас потребность в них "возросла из-за конфликта с РФ.

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Фото и видео: Reuters