Трюдо назвал "сложным, но правильным" решение передать ФРГ турбину для "Северного потока"

Премьер Канады объяснил решение Оттавы необходимостью поддержать Европу в решении энергетического кризиса.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал "сложным, но правильным" решение передать Германии турбину для трубопровода "Северный поток". Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках брифинга с журналистами. Трансляцию мероприятия вел телеканал Global News. Чиновник добавил, что санкционное давление на Москву не изменится в Оттаве из-за продолжающегося украинского кризиса. Однако он не стал прямо говорить о гражданах Канады, которые предположительно воюют в Мариуполе.

Это было сложным, но правильным решением для того, чтобы продолжать противодействовать незаконной войне Путина и оказывать поддержку Украине (цитата ТАСС) Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Чиновник заметил, что решение о передаче ФРГ турбины Канада приняла в поддержку немецких коллег и европейского региона из-за реального энергетического вызова, с которыми они столкнулись.

Зеленский осудил решение Канады вернуть ФРГ турбину для "Северного потока".

Фото и видео: Global News