Президент Украины рассказал о недовольстве решением Оттавы.

Украинский президент Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть ФРГ турбину для "Северного потока". Соответствующей информацией глава государства поделился с населением в регулярном видеообращении. По мнению политика, власти из Оттавы приняли решение о неприемлемом исключении из санкционного давления на Москву. Киев считает, что Канада не должна была принимать такого постановления. Из-за этого Зеленский думает, что европейскому региону придется подготавливаться к тому, что российская сторона полностью прекратит поставки энергоресурсов в "самый острый момент".

Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 11 июля МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады в Киеве. Дипломаты выразили ему разочарование из-за решения Канады вернуть Германии отремонтированную газовую турбину.

Кадыров опубликовал новое пародийное видео на Зеленского.

Фото и видео: Telgram / Zelenskiy / Official