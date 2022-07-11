Кадыров опубликовал новое пародийное видео на Зеленского

В новом ролике президент Украины выступил мишенью бойца батальона "Ахмат".

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое пародийное видео на президента Украины Владимира Зеленского в своем Telegram-канале.

В новом ролике украинский лидер выступил мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров публиковал два пародийных видео, в котором Зеленский подписывал акт о капитуляции и просился в чеченский батальон часовым.

Глава республики добавил подпись, что президента Украины "все-таки пожалели и взяли в "Ахмат"", однако это произошло "на особых условиях".

Ранее Кадыров заявил, что "дешайтанизация" Украины неизбежна.

Видео: Telegram / Kadyrov_95