Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "дешайтанизация" Украины неизбежна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В опубликованном видео Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев" ("Чеченская республика Ичкерия" - запрещенная в РФ террористическая организация). Глава республики отметил, что шевроны были найдены на одном из предполагаемых мест их дислокации. Он добавил, что войска отступили вместе с украинскими военными.
Дешайтанизация Украины неизбежна!
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Ранее Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
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