Он показал трофейную технику своих войск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "дешайтанизация" Украины неизбежна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видео Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев" ("Чеченская республика Ичкерия" - запрещенная в РФ террористическая организация). Глава республики отметил, что шевроны были найдены на одном из предполагаемых мест их дислокации. Он добавил, что войска отступили вместе с украинскими военными.

Дешайтанизация Украины неизбежна! Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска.

Видео: Telegram / Kadyrov_95