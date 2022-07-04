По словам украинского лидера, в приоритете стоит безопасность людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в приоритете стоит безопасность людей, после чего можно будет "строить стены" и "отвоевывать землю". Он также отметил, что решение отвести войска от Лисичанска имеет стратегический характер.

Это означает только одно - что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Кадыров сообщил об освобождении Лисичанска от киевского режима.

Видео: YouTube / Зе!Президент