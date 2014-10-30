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Кадыров сообщил об освобождении Лисичанска от киевского режима

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Он добавил, что по улицам города движется колонна автомобилей с чеченскими силовиками.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Лисичанска в ЛНР от киевского режима. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, громкие заявления украинских политиков, журналистов и военных экспертов "рухнули в один миг". Он отметил, что Лисичанск удалось освободить не только от киевского режима, но и от "бандеровских прихвостней". Глава республики добавил, что по улицам города движется колонна автомобилей с чеченскими силовиками.

Наши знамена красуются на улицах и главной площади города, поскольку они олицетворяют свободу, силу и величие России.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: глава чечни, лисичанск, освобождение, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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