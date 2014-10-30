Кадыров сообщил об освобождении Лисичанска от киевского режима

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении города Лисичанска в ЛНР от киевского режима. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, громкие заявления украинских политиков, журналистов и военных экспертов "рухнули в один миг". Он отметил, что Лисичанск удалось освободить не только от киевского режима, но и от "бандеровских прихвостней". Глава республики добавил, что по улицам города движется колонна автомобилей с чеченскими силовиками.
Наши знамена красуются на улицах и главной площади города, поскольку они олицетворяют свободу, силу и величие России.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Ранее Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все