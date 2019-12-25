Трюдо: Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа

Премьер Канады рассказал о теме встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о том, что Оттава не сможет в ближайшее время существенно помочь Европе с поставками газа. В рамках брифинга с журналистами чиновник отметил, что говорит о краткосрочной перспективе.

Честно говоря, мы не очень многое можем сделать, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями… Мы планирует посвятить краткосрочным вызовам и тому, что и где можем сделать, значительную часть обсуждений с канцлером. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

При этом глава местного правительства не стал говорить прессе о том, на какую помощь со стороны Канады могут в действительности рассчитывать европейские страны. Однако этот вопрос будет обсуждаться на мероприятии, организованном при участии немецкого канцлера Олафа Шольца. Иностранец должен приехать с рабочим визитом в Канаду 21 августа.

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