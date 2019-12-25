Канадский министр: транзит газа через Украину не заменит "Северный поток"

Джонатан Уилкинсон не согласился с украинской позицией по энергоресурсам.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной. Его слова передает информационное агентство The Bloomberg. Чиновник выступил перед международными техническими экспертами из энергетического агентства, аналитиками из Евросоюза и ФРГ. Представитель Оттавы не согласился с позицией Украины, которая выступила против возвращения российской газовой турбины для "Северного потока". Джонатан Уилкинсон объяснил коллегам, что Канаду не устраивает транзит энергоресурсов при участии киевского режима из-за недостаточной пропускной способности инфраструктуры.

Джонатан Уилкинсон полагает, что поставки газа через территорию Украины будут "значительно меньше", чем те, которые могут идти по газопроводу "Северный поток" при полной мощности работы. Также в Канаде оценили существование рисков из-за военных действий в регионе. Эксперт напомнил и о том, что Москва может позволить себе резко сократить прокачку энергоресурсов через Украину.

Украинский посол в Канаде Юлия Ковалив заявила коллегам о том, что на данный момент через Украину проходит больше газа, чем по трубопроводу "Северный поток". Она считает ложью заявление о том, что ее страна не может заменить российские поставки газа на территорию Германии.

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