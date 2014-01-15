Спыну: древесина ивы может стать альтернативой российскому газу

Молдавский вице-премьер, министр по инфраструктуре республики Андрей Спыну заявил в рамках правительственного брифинга с журналистами в Кишиневе о том, что древесина от ив является настоящим источником альтернативной энергии взамен российскому природному газу. Чиновник добавил, что обратился в местный Минсельхоз с просьбой о выделении сотни га земли для посадки данных деревьев.
Как бы быстро она не росла, за год она не вырастет, мы находимся в тесном контакте с новым министром сельского хозяйства, и я надеюсь, что в скором времени у нас будет ответ о 100 га земли
Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии
Вице-премьер полагает, что план об альтернативном источнике энергии может стать реальным только в ближайшие годы, но никак не на текущий отопительный сезон. Андрей Спыну напомнил о том, что ивы являются источником биомассы, из которой можно сделать другое топливо, которое можно будет применять в государственных учреждениях или в домовых хозяйствах.
Молдавия хочет сократить потребление газа зимой минимум на 15 процентов.
Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova
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