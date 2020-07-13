Он приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что местные власти "продолжают выполнять все необходимые для людей функции".

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в Хабаровском крае работа руководства региона организована плохо. Он отметил, что у него есть все основания, чтобы сделать такие выводы. Труднев заверил, что прилетел на место для того, чтобы убедиться как власти исполняют свои обязанности.

Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля. Его обвиняют в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов. После этого местные жители вышли на массовые протесты.

Ранее мы сообщали о том, что власти Хабаровского края призвали не допускать нарушений закона на митингах.

Видео:YouTube / Якутия Yakutia.com