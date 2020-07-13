Власти Хабаровского края призвали не допускать нарушений закона на митингах. С заявлением выступило правительство региона на своём официальном сайте.
Власти призывают жителей во время митингов в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала не допускать массовых беспорядков, не поддаваться на провокации и учитывать опасность заражения COVID-19.
Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки.
цитата из сообщения правительства Хабаровского края
Подчёркивается, что у кого-то из нарушителей просто "играет кровь". Некоторые же намеренно "наживаются на протесте".
В правительстве напомнили, что все акции протеста в регионе несанкционированы, а каждый день в Хабаровском крае регистрируют около 100 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
- Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь "на ногах", но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких
Также протестующих просят уважать право не тишину жителей домов, рядом с которыми проводят протестные митинги.
Ранее мы писали, что заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев негласно прибыл в Хабаровский край. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Видео: YouTube / Якутия Yakutia.com
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