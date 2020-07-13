У кого-то из нарушителей просто "играет кровь".

Власти Хабаровского края призвали не допускать нарушений закона на митингах. С заявлением выступило правительство региона на своём официальном сайте.

Власти призывают жителей во время митингов в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала не допускать массовых беспорядков, не поддаваться на провокации и учитывать опасность заражения COVID-19.

Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. цитата из сообщения правительства Хабаровского края

Подчёркивается, что у кого-то из нарушителей просто "играет кровь". Некоторые же намеренно "наживаются на протесте".

В правительстве напомнили, что все акции протеста в регионе несанкционированы, а каждый день в Хабаровском крае регистрируют около 100 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь "на ногах", но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких

Также протестующих просят уважать право не тишину жителей домов, рядом с которыми проводят протестные митинги.

Ранее мы писали, что заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев негласно прибыл в Хабаровский край. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.