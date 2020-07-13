Полпред Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край из-за протестов

По одной из версий, он обвинил региональных чиновников в организации митингов и потребовал их прекратить.

Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев негласно прибыл в Хабаровский край. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

В выходные в Хабаровском крае проходили массовые акции протеста. Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов вышли на митинги в поддержку арестованного на прошлой неделе губернатора региона Сергея Фургала.

Известно, что Трутнев прибыл в Хабаровский край в воскресенье. Когда очередная протестная акция подходила к концу, он был в Доме приёмов. Отмечается, что с протестующими Трутнев не встречался. Он пообщался с руководителями силовых структур в регионе, провёл закрытое совещание с некоторыми должностными лицами из регионального правительства.

Один из источников "Ъ" утверждает, что Трутнев обвинил региональных чиновников в организации митингов и потребовал их прекратить. Это информация пока не нашла подтверждения.

О планах Трутнева в Хабаровском крае пока неизвестно. Один из источников газеты утверждает, что его визит связан с тем, что полпред ощущает угрозу своей карьере из-за протеста в регионе, поэтому будет искать компромисс с местными элитами.

Ранее мы писали, что в Хабаровске жители вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала.