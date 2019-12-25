В митинге участвовали около 30 тысяч человек, которые призывали освободить арестованного губернатора.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Хабаровске жители вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала. Ролики опубликовал Telegram-канал "Подъем".

По данным местных СМИ, в митинге приняли участие около 30 тысяч человек. Они призывали освободить арестованного губернатора. Известно, что митинг завершился мирно и полиция не вмешивалась в происходящее.

Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля. Его обвиняют в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов.

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Видео:YT / Якутия Yakutia.com