Вице-премьер РФ расписался на двери воздушного судна.

Российский вице-премьер Юрий Трутнев осмотрел опытный экземпляр новейшего вертолета Ка-62 в Приморье. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал глава региона Олег Кожемяко. Губернатор напомнил, что воздушное судно создавалось на базе Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Чиновник распространил видео, на котором вице-губернатор расписывается на двери вертолета.

Ранее стало известно о том, что на заводе "Прогресс" создали три летных образца Ка-62. Все они успешно провели полеты в рамках предварительных испытаний. Один борт дебютировал в рамках МАКС-2019.

В январе прошлого года холдинг "Вертолёты России" рассказал о проведении сертификационных тестов для Ка-62. В марте 2020 года приморский завод начал изготавливать опытную партию из шести вертолетов серии. Два из них купят местные власти. Они будут обслуживать северные территории края. Сдача воздушных машин запланирована на 2021 год.

Чиновницу с острова Русский отстранят за бездействие во время ЧС.

Видео: TG / Кожемяко | официально