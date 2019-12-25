Трутнев предложил ввести акциз для компаний за иностранных работников

Он считает, что такая мера нужна, чтобы больше рабочих мест на Дальнем Востоке доставалось россиянам.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение на работу иностранных сотрудников. По его мнению, граждане России должны получать работу в приоритетном порядке.

У меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Юрий Трутнев, вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе

Он отметил, что сумма акциза будет медленно возрастать. Трутнев считает, что такая мера нужна, чтобы больше рабочих мест на Дальнем Востоке доставалось россиянам.

По словам вице-премьера, при строительства инфраструктурных объектов в регионе используется большое количество иностранцев — это граждане постсоветских республик и китайцы.

Ранее Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье.

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