Чиновник поблагодарил тех, кто работает над восстановлением линий электропередач в регионе.

Юрий Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье. Об этом вице-премьер России заявил на совещании во Владивостоке. Чиновник уточнил, что владельцы электросетей не смогли оперативно отреагировать на ледяной дождь. В первую очередь, по словам спикера, речь идет о представителях компании "Оборонэнерго". Также проблемы обусловлены запущенностью сетевого хозяйства.

Очевидно, что рассчитать все ЛЭП, всю систему энергообеспечения, исходя из нагрузок, которые пиково возникли и возникают, по мнению климатологов, не чаще раза в 50 лет, наверное, невозможно. Что касается ликвидации последствий, то отношение к тому, как велась работа, можно разделить на две части Юрий Трутнев, вице-премьер России

Чиновник напомнил, что в регионе люди проявили героизм, работая в сложных погодных условиях на высоте, сбивая лед на вантовом мосту. Также Трутнев отметил работу энергетиков, которые занимались ликвидацией аварии на сетях в круглосуточном режиме. Однако эксперт отметил, что с момента начала событий прошло более 20 дней, а некоторые проблемы и отключения электричества фиксируются до сих пор.

В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей.

Фото: Piter.tv