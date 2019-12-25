За время нескольких посещений острова Кожемяко ни разу не увидел чиновницу.

Чиновницу с острова Русский отстранят за бездействие во время ЧС. Информация об этом появилась на сайте правительства Приморского края.

Речь идёт о главе административно-территориального управления. Подчёркивается, что она не оказывала помощь местным жителям во время бедствия.

Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. Олег Кожемяго, глава Приморского края

Он подчеркнул, что за время нескольких посещений острова он ни разу не увидел чиновницу, не слышал слов благодарности от местных жителей в её адрес.

На остров по распоряжению главы региона сейчас доаставят дополнительные полевые кухни, жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит. В ближайшее время установят пять электрогенераторов и разольют в них топливо.

Ранее мы писали, что энергоснабжение Владивостока вернется на постоянную схему в течение двух месяцев.

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