Энергоснабжение Владивостока вернется на постоянную схему в течение двух месяцев

Алексей Чекунков с места событий рассказал премьер-министру РФ о ситуации в Приморье.

В Приморье более 9,5 тысячи человек остаются без электричества. Об этом на заседании правительства рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Чиновник выступил в режиме видеоконференции перед главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. По словам эксперта, город сможет полностью восстановить энергоснабжение, которое было нарушено из-за аномального снежного циклона, за два месяца.

Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток. В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития

Чиновник уточнил, что во Владивостоке ведутся работы по удалению около тысячи тонн льда. Такая наледь намерзла на ванты моста острова Русский. Промышленным альпинистам вручную приходится снимать до 90 тонн льда ежедневно. Они работают при сильном ветре на высоте до 300 метров. Мост пришлось перекрыть из-за частого падения льдин. Связь с островом обеспечивается за счет паромной переправы.

Кабмин выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца 2020 года.

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