Стал известны подробности смерти петербуржца в продуктовом магазине у "Новочеркасской"

Мужчина умер после перепалки с другим покупателем, который в итоге был задержан.

В среду, 17 мая, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в магазине на Новочеркасском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники убедились, что на полу торгового зала находится труп петербуржца 1951 года рождения. Напомним, что примерно в 12:40 у него произошёл конфликт с 35-летним покупателем, который нанёс ему 2 удара рукой по лицу и скрылся. Пострадавший дошёл до стеллажа хлебобулочных изделий, упал и умер. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам", в квартире по улице Джона Рида был обнаружен подозреваемый участник конфликта. В отношении него составили административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино муж задушил 19-летнюю жену.

Фото: Piter.TV