Пенсионер умер после драки в магазине на Новочеркасском проспекте

Когда конфликт закончился, пенсионер подошёл к стеллажу с продуктами и упал.

На Новочеркасском проспекте после драки в магазине "Пятерочка" погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт произошел между 35-летним мужчиной и 71-летним петербуржцем. Мужчина забыл в магазине свою барсетку. Вернувшиcь, он увидел её в руках у пожилого петербуржца. Молодой человек подумал, что ей хотят украсть и несколько раз ударил "противника".

Когда конфликт закончился, пенсионер подошёл к стеллажу с продуктами и упал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Лиговском проспекте четверо мужчин подрались с администратором супермаркета и украли спиртное. Хулиганы успели скрыться до прибытия охраны.

Фото: piter.tv

