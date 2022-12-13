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На Лиговском проспекте четверо мужчин подрались с администратором супермаркета и украли спиртное

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Хулиганы успели скрыться до прибытия охраны.

В супермаркете на Лиговском проспекте, 161, произошла драка из-за запрета на продажу алкоголя после 22:00. Четверо дебоширов накинулись с кулаками на администратора магазина. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Молодые люди пытались купить выпивку ночью, однако кассир напомнил о запрете. Ответ сотрудника "Дикси" их не устроил, поэтому злоумышленники решили вынести спиртное на улицу, не заплатив за товар. Однако продавцы заметили факт кражи и попытались задержать воришек. Они вызвали сотрудников Росгвардии, нажав тревожную кнопку.

Хулиганы отчаянно рвались к выходу, чтобы не застать правоохранителей. Они успели отлупить администратора магазина и получили в лицо струю из перцового баллончика. 
 
Полицейские приехали через пять минут, однако злоумышленники успели убежать. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на железной дороге в Петербурге злоумышленники устроили поджог.

Видео: Мегаполис

 

Теги: воры, дебоширы, дикси, драка в магазине, лиговский проспект, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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