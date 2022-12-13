В Мурино муж задушил 19-летнюю жену

После этого он пришел к консульству Узбекистана и признался во всем.

В Мурино муж убил свою жену и сам признался в этом представителю консульства Узбекистана. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 11 мая в полицию обратился сотрудник по охране представительств консульства Узбекистана. Он рассказал, что к ним подошел мужчина и сообщил, что в Мурино убил свою жену.

К зданию консульства Узбекистана был направлен наряд. На месте был задержан 22-летний гражданин Узбекистана. В Мурино в арендуемой квартире с признаками механической асфиксии был обнаружен труп 19-летней гражданки Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Петербурге задержали двух пенсионеров по подозрению в убийстве семьи в 2001 году.

Фото: Piter.tv