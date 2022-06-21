Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Тореза

На кадрах записи, горячая вода обильно стекает с лестницы у дома.

Во вторник вечером, 21 июня, в Калининском районе Петербурга на проспекте Тореза прорвало трубу с горячей водой. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Коммунальная авария произошла у дома 2/40. Информации о пострадавших не поступало. На кадрах записи, горячая вода обильно стекает с лестницы у дома.

В пресс-службе "Теплосети" сообщили, что трубопровод не выдержал гидравлических испытаний. Уже в 17:00 бригада ГУП "ТЭК СПб" локализовала вытекание. Также изношенный участок будет включен в план ремонта после их завершения.

Гидравлические испытания — самый надежный способ проверки тепловых сетей. Они позволяют выявить изношенные участки трубопроводов и заменить их до наступления холодов.

Напомним, что появилось видео, как на улице Зайцева сегодня прорвало трубу и окатило машины мощной струей воды. На записи видно, что мощный фонтан был высотой с дом, брызги долетали до припаркованных рядом автомобилей. Несколько машин залило водой, образовалась огромная лужа.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" проведет испытания в трех районах 22 июня. В случае вытекания воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Холостов