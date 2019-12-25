"Теплосеть" проведет испытания в трех районах 22 июня

В случае вытекания воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку.

В среду, 22 июня, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания теплосетей в трех районах Петербурга — Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах.

Температура воды в сетях не будет превышать 40 градусов. Испытания проводятся ежегодно для подготовки к отопительному сезону. Проверка позволяет выявить дефекты и спланировать программу капремонта тепловой инфраструктуры.

В зону испытаний в Центральном районе войдут теплосети, которые проходят по Гороховой улице, Малой Морской, Миллионной, Невскому проспекту и Дворцовой площади.

В Кировском районе работы затронут сети на улицах: Балтийская, Баррикадная, Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных, Калинина, Кемеровская, Корнеева, Косинова, Кронштадтская, Маршала Говорова, Метростроевцев, Новоовсянниковская, Оборонная, Промышленная, Севастопольская, Трефолева, Тракторная, Турбинная, Швецова, переулки Лермонтовский, Майков, Молодежный, Огородный, Охотничий, Сивков, Урхов, Урюпин, проспект Стачек, площадь Стачек.

Зону работ в Адмиралтейском районе обозначили на карте.

Фото: Piter.tv (архив)