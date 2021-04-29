Трубу с горячей водой прорвало на Комендантском проспекте

По предварительной информации, дефект образовался на трубопроводе диаметром 600 мм.

Днем в пятницу, 8 июля, в Приморском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Вода разлилась на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов, сообщают в социальных сетях очевидцы.

По их словам, на дороге, в правой полосе, находится открытый люк. В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что теплоэнергетики локализовали вытекание в 14:45 дня. По предварительной информации, дефект образовался на трубопроводе диаметром 600 мм.

Напомним, что в среду, 6 июля, на Кораблестроителей произошла коммунальная авария. Мощный фонтан размером с трехэтажное здание окатил отдел полиции. Как рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", оперативные службы прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности и локализовали дефект. В з ону разлива попали припаркованные автомобили, но видимых признаков повреждений на них не было.

Ранее на Зольной раздают питьевую воду из-за отключения водоснабжения. Причиной стало технологическое нарушение.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Сергей Порваткин, Юлия Ласки

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Елизавета Ерёменко